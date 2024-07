Microsoft: storing door CrowdStrike-update raakte 8,5 miljoen computers

De storing die de update voor beveiligingssoftware CrowdStrike afgelopen vrijdag veroorzaakte heeft naar schatting wereldwijd 8,5 miljoen computers geraakt, wat minder dan één procent van alle Windowsmachines is, aldus Microsoft. "Hoewel het percentage klein was, laten de grote economische en maatschappelijke gevolgen het gebruik van CrowdStrike zien door bedrijven die veel vitale diensten aanbieden", aldus het techbedrijf.

Volgens Microsoft toont het incident ook de verbondenheid tussen wereldwijde cloudproviders, softwareplatforms, securityleveranciers en andere softwarebedrijven en klanten. Daarnaast is het een reminder voor bedrijven in de techsector om ervoor te zorgen dat er wordt gewerkt met 'safe deployment and disaster recovery', gaat Microsoft verder. Het techbedrijf stelt dat software-updates soms voor verstoringen zorgen, maar dat situaties zoals met de CrowdStrike-update zeldzaam zijn.

Zo zorgde een update voor de antivirussoftware van McAfee veertien jaar geleden dat er wereldwijd systemen stopten met werken, waaronder bij ziekenhuizen, overheidsinstanties en alarmcentrales. Een update voor de virusscanner van Symantec zorgde er in 2007 voor dat miljoenen Windowscomputers in China het niet meer deden. In 2009 was het raak bij Avast, dat honderden legitieme bestanden en programma's ten onrechte als malware beschouwde waardoor gebruikers in bepaalde gevallen hun systeem opnieuw moesten installeren.