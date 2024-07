Toezichthouders: Meta misleidde gebruikers bij introductie betaalde accounts

Meta heeft gebruikers bij de introductie van betaalde accounts voor Facebook en Instagram misleid, onder druk gezet en in verwarring gebracht, zo stellen de Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de toezichthouders zette Meta gebruikers onder druk om te kiezen tussen een betaalde en een zogenaamd ‘gratis’ versie van Facebook of Instagram, zonder dat gebruikers over de informatie beschikten om een juiste keuze te kunnen maken. Hiermee heeft Meta mogelijk het EU-consumentenrecht geschonden.

Meta introduceerde het 'betaal of oké' model als manier om toch gerichte advertenties aan gebruikers te kunnen tonen. Wanneer gebruikers voor de zogenaamd 'gratis' versie kiezen, geven zij Meta toestemming om persoonlijke gegevens te gebruiken voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Mede naar aanleiding van een klacht van de Europese consumentenorganisatie BEUC, waarvan de Consumentenbond deel uitmaakt, werd door de toezichthouders een onderzoek gestart.

Voor het onderzoek keken de toezichthouders of Meta gebruikers vooraf voldoende juiste en duidelijke informatie verstrekte om de gevolgen van hun keuze voor een betaald of ‘gratis’ account te kunnen beoordelen. Daarnaast is gekeken naar de druk die gebruikers hebben kunnen ervaren om snel een keuze te maken tussen beide opties, ook omdat zij vreesden dat zij toegang tot hun account en contacten zouden verliezen.

De Europese toezichthouders zien naar eigen zeggen verschillende praktijken bij de uitrol van het abonnementsmodel die mogelijk in strijd zijn met de regels die mensen tegen oneerlijke praktijken beschermen. Het gaat dan om het misleiden van gebruikers door gebruik van het woord ‘gratis’. "Terwijl Meta eist dat gebruikers die zonder kosten Facebook/Instagram gebruiken, daarmee accepteren dat Meta geld verdient met het gebruik van hun (persoons)gegevens door gepersonaliseerde advertenties te laten zien", aldus de ACM.

Verder stellen de toezichthouders dat informatie over hoe Meta voorkeuren en (persoons)gegevens van gebruikers voor gepersonaliseerde advertenties gebruikt lastig is terug te vinden. Daarnaast noemen ze het 'verhullende taalgebruik' van Meta, dat bij persoonsgegevens van gebruikers bijvoorbeeld spreekt over 'jouw info'. Daarnaast werden gebruikers onder druk gezet om direct een keuze te maken en kregen die geen toegang tot hun account totdat zij een keuze hadden gemaakt, terwijl Facebook/Instagram een belangrijk onderdeel van hun sociale interacties is.

Meta heeft tot 1 september de tijd gekregen om op de bevindingen van de toezichthouders te reageren en oplossingen voor te stellen. "Als Meta niet de nodige stappen onderneemt om de genoemde problemen op te lossen, kunnen de SCB-autoriteiten besluiten handhavingsmaatregelen te nemen, waaronder sancties", aldus de Europese Commissie.