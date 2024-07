De nieuwste software van forensisch bedrijf Cellebrite kan data van up-to-date vergrendelde iPhones halen, zo blijkt uit nieuwe productsheets die door de makers van GrapheneOS zijn gedeeld. Vorige week kwamen oude productsheets in het nieuws waarop stond dat iPhones met iOS 17.4 of nieuwer niet werden ondersteund. De nieuwste productsheets van deze maand laten zien dat de forensische software ook werkt met iPhones met de nieuwste iOS-versie 17.5.1.

Cellebrite biedt opsporingsdiensten producten om data van telefoons te halen, waaronder Cellebrite Premium. De nieuwste versie van deze software biedt toegang tot versleutelde iPhones en Androidtelefoons. In het geval van iPhones gaat het om toestellen 'After First Unlock (AFU)'. Dit zijn telefoons die tenminste één keer na te zijn aangezet door de gebruiker zijn ontgrendeld.

Dat telefoons daarna weer zijn vergrendeld maakt niet uit, omdat na de eerste ontgrendeling de decryptiesleutel door het toestel wordt opgeslagen. "De iPhone is eigenlijk bijna altijd in de AFU-staat. De meeste iPhone-gebruikers herstarten hun telefoon meestal dagen of weken niet", aldus Cellebrite. Ook de meeste Androidtelefoons zijn via de nieuwste Cellebrite-versie te ontgrendelen. Dit is niet mogelijk bij Google Pixel-telefoons die een up-to-date versie van GrapheneOS draaien, zo laten de productsheets zien.