Google gaat trackingcookies in Chrome toch niet uitfaseren

Google gaat trackingcookies in Chrome toch niet uit te faseren, zoals het eerst had aangekondigd. Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd. Om gebruikers zonder het gebruik van 'third-party cookies' toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen bedacht Google de "Privacy Sandbox", een verzameling van technieken waarmee gepersonaliseerde reclame is te tonen.

Vorige maand diende privacyorganisatie noyb bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder nog een klacht in over één van deze technieken genaamd Topics en in april werd bekend dat de Britse privacytoezichthouder ICO het plan van Google om trackingcookies te vervangen onvoldoende vindt. Het voorstel moest meer voor de privacy van internetgebruikers doen, omdat de gevonden tekortkomingen het mogelijk maken om privacy te ondermijnen en gebruikers te identificeren die eigenlijk anoniem zouden moeten blijven.

Google laat nu in een blogposting weten dat het voor een andere aanpak kiest, waarbij "gebruikerskeuze" voorop komt te staan. "In plaats van het uitfaseren van third-party cookies willen we een nieuwe ervaring in Chrome introduceren die mensen een geïnformeerde keuze laat maken voor hun gehele webbrowsing en die keuze op elk moment kunnen aanpassen", zegt Googles Anthony Chavez. Google zou inmiddels met toezichthouders over deze nieuwe aanpak in overleg zijn. Verdere details zijn nog niet gegeven.