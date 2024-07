Nederlandse politie verstoort samen met cryptobeurzen allerlei cryptoscams

De Nederlandse politie heeft samen met cryptobeurzen, buitenlandse opsporingsdiensten en het bedrijf Chainalysis allerlei cryptoscams verstoord. Bij de scams weten oplichters slachtoffers een malafide blockchaintransactie te laten signeren. Daardoor krijgt de oplichter de mogelijkheid om bepaalde tokens in de wallet van het slachtoffer uit te geven en zo die wallet te legen.

Volgens Chainalysis is via 'approval phishing', zoals de scam wordt genoemd, sinds mei 2021 zo'n 2,7 miljard dollar gestolen. Het bedrijf wist via onderzoek duizenden gecompromitteerde cryptowallets te identificeren. Vervolgens werd samen met zeventien cryptobeurzen, alsmede opsporingsdiensten uit Nederland, Canada, Spanje, Australie en het VK en de VS, operatie 'Spincaster' gelanceerd.

Tijdens deze operatie werden gecompromitteerde wallets verder in kaart gebracht, gestolen geld getraceerd, accounts gesloten, geld in beslag genomen en informatie verzameld om toekomstige scams te voorkomen. In Nederland werden ruim duizend leads beoordeeld. Daarbij werden 186 Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd. Twee slachtoffers kwamen aan het licht waarvan het geld nog niet was gestolen, maar waarbij een oplichter wel de bevoegdheid had over de wallet van de slachtoffers.

Deze slachtoffers zijn meteen ingelicht en hun rekeningen bevroren om het geld veilig te kunnen stellen. Daarnaast is er gewerkt aan het veiligstellen van bewijsmateriaal en het in beslag nemen van bezittingen van oplichters. Volgens Ruben van Well van het Cybercrimeteam Rotterdam laat de operatie zien hoe goed deze vorm van oplichting is op te sporen en te voorkomen. "Nu zullen we in gezamenlijkheid kijken hoe we deze vorm van fraude, ook buiten zo’n sprint om, realtime kunnen herkennen en kunnen inspringen om te voorkomen dat er meer mensen slachtoffer worden."