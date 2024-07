Bunq verliest rechtszaak tegen NRC over 'rekeninggluren'-artikel

NRC hoeft een artikel over medewerkers van bunq die stiekem in rekeningen van klanten keken niet te rectificeren, zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bepaald. Het artikel van NRC, over bunq-medewerkers die voor privédoeleinden in klantrekeningen keken, zorgde voor de nodige ophef. Bunq vroeg om rectificatie, onder andere omdat zij vond dat de krant ten onrechte had geciteerd uit interne communicatie. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het gebruik van de interne communicatie in dit geval niet onrechtmatig is.

Eind juni publiceerde NRC het artikel met de titel “Bunq-werknemers keken stiekem in klantrekeningen: ‘Het was te verleidelijk’”. In het artikel komen oud-medewerkers aan het woord die vertellen in klantgegevens te hebben gekeken voor privédoeleinden, om bijvoorbeeld salarissen van collega’s te bekijken of gegevens over een geliefde te achterhalen. In het artikel wordt de suggestie gewekt dat bunq niet genoeg doet om dit 'rekeninggluren' te voorkomen. Ook wordt geciteerd uit een discussie in het interne Slack-kanaal van bunq, waarbij de gebruikersnamen van de medewerkers worden genoemd.

Bunq eiste dat NRC wordt opgedragen om namen van (oud-)medewerkers uit haar artikelen te halen, de delen van de Slack-discussie te verwijderen, een rectificatie te plaatsen dat er onvolledig is geciteerd uit de Slack-discussie en dat namen van medewerkers niet hadden mogen worden genoemd, NRC te bevelen geen onjuistheden meer te publiceren op basis van vertrouwelijke interne stukken van bunq en NRC te bevelen om internetarchieven, zoals de waybackmachine, te verzoeken om een eerste versie van het artikel te laten verwijderen.

"De vorderingen van bunq strekken – onder meer – tot een publicatieverbod, het aanpassen van een reeds gepubliceerd artikel en een rectificatie. Toewijzing van die vorderingen zou betekenen dat het grondrecht van NRC op vrijheid van meningsuiting wordt beperkt", merkt de rechter op. Die stelt dat NRC "enigszins selectief" heeft geciteerd uit de Slack-discussie, maar dat de conclusie van de krant op basis van de opmerkingen in de discussie gerechtvaardigd zijn.

Bunq stelde verder dat het NRC-artikel sensatiebelust is en dat er zaken uit hun verband zijn getrokken, waardoor de lezer wordt misleid. De rechter laat weten dat NRC tot op zekere hoogte mag overdrijven of provoceren en zelf de aangewezen wijze van berichtgeving mag kiezen. "Dat het artikel negatieve gevolgen heeft voor bunq, maakt het nog niet onrechtmatig."

NRC heeft in de eerste versie van het artikel de gebruikersnamen van de medewerkers in de Slack-discussie niet geanonimiseerd weergegeven. De krant heeft de gebruikersnamen inmiddels verwijderd en voor de eerdere vermelding haar excuses aangeboden, al is zij van mening dat het niet onrechtmatig was. "Nu de namen op eerste verzoek zijn verwijderd en NRC voor het vermelden daarvan haar excuses heeft aangeboden, heeft bunq geen belang meer bij haar eerste vordering", aldus de rechter.

Bunq heeft volgens de rechter evenmin belang bij haar vordering NRC te veroordelen internetarchieven te verzoeken het oorspronkelijke artikel te verwijderen uit het archief. De krant heeft direct nadat bunq het verzoek voor het eerst kenbaar maakte meteen de haar bekende internetarchieven aangeschreven en om verwijdering verzocht. "De conclusie is dat de belangenafweging in dit geval in het voordeel van NRC uitvalt en dat de publicatie niet onrechtmatig is. Voor beperking van de uitingsvrijheid van NRC is daarom geen grond. Ook de overige vorderingen van bunq zullen daarom worden afgewezen", aldus de rechter. Als verliezende partij moet bunq de proceskosten van bijna 2100 euro betalen.