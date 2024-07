Minister: geen beleidsdocumenten over Tor-netwerk en Tails

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft geen documenten waarin beleid staat over het omgaan met het Tor-netwerk en het op privacy gerichte besturingssysteem Tails. Dat laat minister Van Weel weten in een reactie op een verzoek onder de Wet open overheid (Woo). De bewindsman ontving vorige maand een Woo-verzoek om informatie openbaar te maken over het Tor-netwerk, het Tor-project en/of Tails.

Via de Woo kan iedereen informatie bij de overheid opvragen. De indiener van het verzoek wilde weten wat voor beleid er omtrent Tor-technologie is, of er gebruik wordt gemaakt van het Tor-netwerk, of dit wordt aangeraden of gestimuleerd of juist afgeraden en hoe overheid en burgers er gebruik van maken. De minister zegt in het documentmanagementsysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid te hebben gezocht, maar geen documenten te hebben gevonden (pdf).

"Zowel de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) als Directie Informatievoorziening & Inkoop ontwikkelen geen beleid op het gebied van Tor of het gebruik ervan. Daarnaast maken beide organisatieonderdelen geen gebruik van netwerken zoals Tor en Tails en wordt er ook niets aan- of afgeraden", stelt Van Weel. "Gelet op het feit dat er geen beleid wordt gemaakt over het betreffende onderwerp, kan er ook niets worden aangegeven over het (algemene) gebruik door de overheid en/of burgers." Volgens de minister kan hij dan ook niet aan Woo-verzoek voldoen, omdat hij geen documenten heeft aangetroffen.