NCTV: computerstoring wake-up call om weerbaarder te worden

De wereldwijde computerstoring door een defecte update van securitybedrijf CrowdStrike is een wake-up call dat de samenleving weerbaarder moet worden, zo stelt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg. Hij wijst op het belang van een noodpakket met kaarsen, water, batterijen en contant geld.

"Stel dat alle stroom uitvalt en het is pikdonker, wat doe je dan? Heb je een noodpakket met kaarsen, water, batterijen en cash geld? Die zekerheden zorgen ervoor dat je weerbaarder bent", aldus Aalbersberg tegenover de NOS. "Bedenk daarnaast waar je afhankelijk van bent en ga na of je in de problemen komt als je een tijdje niet de deur uit kunt en geen boodschappen kunt halen."

Aalbersberg voegt toe dat de dreiging toeneemt. "Zeker met alle conflicten van nu, en aanvallen op digitale systemen worden steeds reëler. De storing van vorige week was een wake-up call, we moeten echt weerbaarder worden. Dat betekent niet voorkomen dat iets gebeurt, maar vooral zorgen dat de samenleving kan blijven draaien."

Ook het Rode Kruis vindt dat Nederlanders weerbaarder moeten worden. "We denken dat het een ver-van-ons-bedshow is, maar afgelopen week bleek van niet", aldus Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Ze stelt dat het voorbereiden op een storing of ramp relatief eenvoudig is, bijvoorbeeld door telefoonnummers op te schrijven, kopieën van belangrijke documenten te maken en te zorgen voor een noodpakket en voldoende water.