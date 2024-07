VS looft beloning uit voor tip verdachte ransomware-aanval ziekenhuizen

De Amerikaanse autoriteiten hebben een bedrag van tien miljoen dollar uitgeloofd voor informatie over een Noord-Koreaanse man die wordt verdacht van het uitvoeren van ransomware-aanvallen tegen Amerikaanse ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De man is daarnaast ook aangeklaagd. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zorgde de ransomware-aanvallen ervoor dat zorgverleners patiënten niet 'volledige en tijdig' konden verzorgen.

De verdachte zou onderdeel zijn van een groep genaamd Andariel, die ook bekendstaat als Onyx Sleet en APT45. Naast het uitvoeren van aanvallen met de Maui-ransomware zou de verdachte ook geld hebben witgewassen. Het geld werd vervolgens gebruikt voor het huren van virtual private servers, waarmee aanvallen tegen organisaties wereldwijd werden uitgevoerd en gevoelige defensie- en technologie-informatie werd gestolen. Onder andere twee Amerikaanse luchtmachtbases werden slachtoffer van deze aanvallen, zo laat de aanklacht weten.

"De Andariel-groep heeft terabytes aan informatie gestolen, waaronder ongeclassificeerde informatie van Amerikaanse overheidsmedewerkers, oude technische informatie over militaire vliegtuigen, intellectueel eigendom en beperkte technische informatie over maritieme en uraniumverwerkingsprojecten", aldus de Amerikaanse autoriteiten. Personen die informatie over de verdachte hebben worden opgeroepen dit via het Tor-gebaseerde tipkanaal van de Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken te melden.