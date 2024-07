Revolut hoeft slachtoffer van jobscam geen 5800 euro te vergoeden

Online bank Revolut hoeft een klant die slachtoffer van een jobscam werd geen 5800 euro te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. Begin dit jaar reageerde de klant op een baan als data-analist. Vervolgens werd ze via WhatsApp benaderd door iemand die vroeg of ze interesse had in de baan waarop zij had gereageerd. De klant moest hiervoor een rekening bij Revolut aanmaken, wat zij ook deed.

Voor de nieuwe baan moest de klant meerdere betalingen doen, bijvoorbeeld voor een training en om haar werkdag te kunnen beginnen. In een periode van drie dagen maakte ze via elf transacties in totaal 6400 euro over. In dezelfde periode ontving ze een bedrag van zo'n 760 euro. Drie van de betalingen die de klant deed werden door de bank tegengehouden. Ze moest daarbij verschillende vragen beantwoorden, waarbij ook gerefereerd werd naar jobscams.

Vervolgens liet de bank-app van Revolut aan de klant weten dat het waarschijnlijk om fraude ging. Daarna moest de klant een scherm bevestigen met de tekst 'Revolut has warned me that this payment is suspicious and I understand the risk of losing my money'. De klant heeft in dit scherm haar naam ingevuld en de betalingen bevestigd. De betalingen zijn daarna uitgevoerd.

Toen de klant het verzoek kreeg om ruim dertienduizend euro te betalen voor een training voor haar nieuwe baan, kon zij dat niet betalen en begon zij argwaan te krijgen. De klant deed daarna aangifte van fraude en vroeg Revolut om de schade te vergoeden. Volgens de klant had de bank haar moeten beschermen tegen de fraude. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat de frauduleuze overboekingen werden uitgevoerd, toen de bank ontdekte dat er sprake was van fraude.

Tevens stelde de klant dat de waarschuwingen van de bank niet afdoende waren om haar te beschermen. Ze noemt de waarschuwingen willekeurig, omdat ze eerder dezelfde waarschuwing kreeg toen zij een overboeking naar haar zus probeerde te doen. "Omdat de consument, na de waarschuwingen en vragenlijst bevestigde dat zij de betalingen toch wilde uitvoeren, is de commissie van oordeel dat niet meer van de bank verwacht kon worden", oordeelt het Kifid.

"Dat de consument een keer eerder dezelfde vragenlijst ontvangen heeft, maakt niet dat de waarschuwing daardoor niet adequaat is", zo laat het klachteninstituut verder weten. Het Kifid noemt het ook begrijpelijk dat de bank de betalingen toch uitgevoerd heeft toen de klant na de waarschuwingen daar opdracht toe gaf. Volgens het Kifid is de zorgplicht van de bank dan ook niet geschonden en de vordering van de klant wordt afgewezen (pdf).