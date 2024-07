Microsoft wil gebruik kerneldrivers door beveiligingssoftware terugdringen

Microsoft wil het gebruik van kerneldrivers door beveiligingssoftware terugdringen, om zo wereldwijde computerstoringen zoals recent veroorzaakt door een defecte CrowdStrike-update te voorkomen. Dat heeft het techbedrijf aangekondigd. Beveiligingssoftware zoals virusscanners gebruiken kerneldrivers om meer zicht in het systeem te hebben, vroegtijdig te worden geladen om eerder dreigingen te detecteren, data te verzamelen, analyses uit te voeren en manipulatie te voorkomen.

Door met kernelrechten te draaien wil beveiligingssoftware voorkomen dat malafide gebruikers met adminrechten of malware de software kunnen uitschakelen. In het geval van een crash of probleem met de beveiligingssoftware heeft dit echter grote gevolgen voor het systeem, omdat een herstart niet mogelijk is zoals bij gebruikersapplicaties kan. In het geval van CrowdStrike zorgde de defecte update voor een 'out-of-bounds memory read', wat leidde tot een blue screen of death op het systeem.

Volgens Microsoft kunnen beveiligingsleveranciers zoals CrowdStrike security en betrouwbaarheid balanceren door bijvoorbeeld het aantal sensoren dat in kernelmode draait en wordt gebruikt voor bijvoorbeeld dataverzameling te beperken. "Het restant van de primaire productfunctionaliteit, waaronder het beheer van updates, parsen van content en andere operaties, kunnen geïsoleerd binnen user mode plaatsvinden, waar het wel mogelijk is om te recoveren", aldus Microsofts David Weston.

Om een herhaling van de wereldwijde computerstoring te voorkomen zegt Microsoft adviezen, best practices en ''technologieën' te zullen bieden om op veiligere wijze updates voor beveiligingsproducten uit te voeren. Daarnaast wil het techbedrijf de noodzaak voor securitybedrijven beperken om kerneldrivers te gebruiken om toegang tot belangrijke beveiligingsdata te krijgen.

"Er zijn veel scenario's waarbij dataverzameling en analyse geoptimaliseerd kunnen worden om buiten kernelmode plaats te vinden en Microsoft blijft met de industrie samenwerken om prestaties te verbeteren en best practices te bieden om pariteit buiten kernelmode te bereiken", stelt Weston. Microsoft kondigde onlangs al aan dat het Windows weerbaarder wil gaan maken om nieuwe grootschalige incidenten te voorkomen.