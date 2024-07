W3C vreest privacygevolgen van behoud third-party cookies in Google Chrome

Het World Wide Web Consortium (W3C) wil dat alle browsers stoppen met het accepteren van third-party cookies en is teleurgesteld in de beslissing van Google om dergelijke cookies niet uit te faseren. Dit kan namelijk nadelige privacygevolgen voor het web hebben. De Technical Architecture Group (TAG) van het W3C is een speciale werkgroep die zich bezighoudt met het documenteren van de architectuur van het web en helpt de community bij de interpretatie ervan.

De werkgroep kwam eerder met een document genaamd 'Third Party Cookies Must Be Removed', waarin het stelt dat dergelijke cookies schadelijk voor het web zijn en daarom van het platform verwijderd moeten worden. De voornaamste reden dat de werkgroep wil dat third-party cookies verdwijnen is het gebruik ervan voor het volgen van internetgebruikers en verzamelen van data.

Google kondigde enige tijd geleden aan dat het van plan was om third-party cookies in Chrome uit te faseren, maar is op deze beslissing teruggekomen. Het W3C TAG werkte samen met Google aan alternatieven voor third-party cookies. De aankondiging van Google kwam voor de werkgroep als een verrassing. "En ondermijnt een groot deel van het werk dat we samen hebben gedaan om het web zonder third-party cookies te laten werken", zegt Hadley Beeman van de werkgroep.

Beeman vreest dat de beslissing van Google allerlei nadelige effecten zal hebben. Zo zal het het werk aan effectieve alternatieven voor third-party cookies ook bij andere browsers vertragen. "We zijn bang dat het een algehele nadelige impact heeft op het verbeteren van privacy op het web. We hopen dat Google de beslissing terugdraait en zich opnieuw inzet voor het verwijderen van third-party cookies."