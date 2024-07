Nieuwe truc bankhelpdeskfraude zorgt voor miljoenen euro's schade

Een relatief nieuwe truc die criminelen achter bankhelpdeskfraude de afgelopen maanden toepasten heeft voor miljoenen euro's schade gezorgd, zo laat de Fraudehelpdesk vandaag weten. Slachtoffers ontvangen eerst een phishingmail waarin wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens als naam, bankrekeningnummer en telefoonnummer.

Wanneer slachtoffers dit invullen worden ze gebeld door een oplichter die zich voordoet als bankmedewerker. De oplichter vertelt dat het slachtoffer mogelijk gereageerd heeft op een phishingmail, omdat de bank nu een dreiging ziet op de rekening. "Vaak geloven mensen direct dat dit echt waar is, omdat ze toch wat twijfelden over die e-mail", aldus de Fraudehelpdesk. Via deze methode wisten criminelen in de eerste zes maanden van dit jaar bijna vijf miljoen euro te stelen.

De meeste schade werd gemeld door slachtoffers van beleggingsfraude. Die verloren een kleine veertien miljoen euro. Bijna net zoveel als in heel 2022 werd gemeld. Volgens de Fraudehelpdesk wordt de stijging veroorzaakt door een 'geraffineerde combinatie 'met datingfraude. Slachtoffers worden hierbij via datingsites benaderd door oplichters. Nadat het contact is gelegd vraagt de zogenaamde online datingpartner om te gaan beleggen.

In de eerste zes maanden van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk bijna dertigduizend fraudemeldingen, een stijging van 38 procent ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Een deel van deze melders werd ook financieel gedupeerd. Slachtoffers rapporteerden ruim 27 miljoen euro aan schade. Dat bedrag is ruim 44 procent hoger dan in de eerste helft van 2023. De werkelijke schadebedragen voor de verschillende fraudevormen ligt waarschijnlijk hoger, omdat het hier alleen gaat om meldingen die bij de Fraudehelpdesk werden gedaan.