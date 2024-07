Google Chrome gaat cookies beter tegen malware beschermen

Google heeft een nieuwe beveiligingsmaatregel aangekondigd die het lastiger moet maken voor malware om cookies uit de Windowsversie van Chrome te stelen. Voor het beveiligen van cookies, wachtwoorden en andere gevoelige data maakt Chrome gebruik van de beveiligingsopties die het onderliggende besturingssysteem biedt.

In het geval van macOS is dit de Keychain en op Linux een door het systeem aangeboden wallet zoals kwallet of gnome-libsecret. Op Windows maakt Googles browser gebruik van de Data Protection API (DPAPI). Deze interface beschermt data 'at rest' tegen andere gebruikers op het systeem of zogenoemde cold boot-aanvallen. De DPAPI biedt geen bescherming tegen malafide applicaties die code als de ingelogde gebruiker kunnen uitvoeren, zoals infostealer-malware doet.

Om cookies beter te beschermen gaat Chrome gebruikmaken van 'Application-Bound (App-Bound) Encryption'. In plaats van elke applicatie toegang tot de gevoelige data te geven, kan Chrome nu browserdata op zo'n manier versleutelen, waarbij de encryptie is gekoppeld aan de app-identiteit. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de Keychain op macOS werkt.

Tijdens de versleuteling voegt App-Bound Encryption de identiteit van de app aan de versleutelde data toe. Wanneer geprobeerd wordt om de data te ontsleutelen wordt eerst de identiteit van de betreffende app gecontroleerd. Als die niet overeenkomt met de identiteit van de initiële applicatie, zal er geen decryptie plaatsvinden. De App-Bound Encryption service draait met systeemrechten. Een aanvaller moet dan niet alleen malware op het systeem uitvoeren, maar ook systeemrechten zien te krijgen of code in Chrome zien te injecteren.

"App-Bound Encryption vergroot voor aanvallers de kosten van datadiefstal en maakt hun acties ook merkbaarder op het systeem. Het helpt verdedigers om een duidelijke lijn te trekken van wat acceptabel gedrag voor andere apps op het systeem is", aldus Google. De optie wordt toegevoegd aan Chrome 127. In eerste instantie zal de browser alleen cookies beschermen, maar het plan is om dit in de toekomst uit te breiden naar wachtwoorden, betaalgegevens en authenticatie tokens.