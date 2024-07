Microsoft: fout in ddos-bescherming verergerde grote Azure-storing

De grote Azure-storing waar Microsoft gisteren mee te maken kreeg werd verergerd door een fout in de ddos-bescherming van het techbedrijf. Een ddos-aanval zorgde gisterenmiddag voor een 'onverwachte gebruikspiek' waardoor Azure Front Door (AFD) en het Azure Content Delivery Network (CDN) niet goed meer functioneerden en onbereikbaar voor klanten werden. Die konden daardoor bijvoorbeeld niet meer op hun Azure-portal inloggen.

De ddos-aanval activeerde de ddos-beveiliging van Microsoft. "Uit voorlopig onderzoek blijkt dat een fout in de implementatie van onze verdediging de impact van de aanval verergerde in plaats van die te mitigeren", aldus Microsoft. Nadat Microsoft de oorzaak had gevonden werden er aanpassingen aan de netwerkconfiguratie doorgevoerd om de ddos-bescherming te ondersteunen.

Negen uur nadat klanten met de storing te maken kregen stelde Microsoft dat de situatie was opgelost. Het techbedrijf zegt de komenden dagen met een voorlopig onderzoeksrapport naar het incident te komen, waarin meer details staan over wat er gebeurde en hoe Microsoft reageerde. Vervolgens zal er ook nog een uiteindelijke 'post incident review' verschijnen met aanvullende details en 'learnings'. Dit rapport zou binnen veertien dagen beschikbaar moeten komen.