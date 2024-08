Belastingdienst waarschuwde tegen fake-accounts bij onderzoek op social media

De Belastingdienst heeft personeel gewaarschuwd om geen fake-accounts te gebruiken bij online onderzoek naar belastingplichtigen. Dat blijkt uit een document dat staatssecretaris Idsinga van Financiën na een beroep op de Wet open overheid openbaar heeft gemaakt. De indiener van het verzoek wilde informatie over het beleid van de Belastingdienst rond het verzamelen van informatie op internet over mensen die belasting moeten betalen, als onderdeel van het toezicht door de fiscus (pdf).

Het verzoek leverde drie documenten op, waaronder een document genaamd 'Kernpunten verzamelen internet-informatie' (pdf). Daarin beschrijft de Belastingdienst de regels voor het uitvoeren van online onderzoeken. Zo wordt medewerkers erop gewezen dat ze bij het zoeken sporen kunnen achterlaten, dat zoekopdrachten op internet worden gelogd en dat informatie op internet niet altijd waar hoeft te zijn. Tevens wordt aangeraden om alleen op internet te zoeken als dat relevant voor het onderzoek is.

Het document maakt meermaals duidelijk dat personeel openbare bronnen mag gebruiken, maar hierbij niet moet inloggen, bijvoorbeeld door middel van fake-accounts. "Het inloggen met privé- of bijvoorbeeld nep Facebook accounts is absoluut niet toegestaan." Tevens stelt de fiscus dat het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en (jarenlang) bewaren van gegevens, verzameld van internet, met betrekking tot (groepen) belastingplichtigen, niet is toegestaan. Of de punten in het document nog steeds actueel zijn is onbekend, aangezien de nu openbaar gemaakte versie van augustus 2018 dateert.