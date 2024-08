Britse politie haalt internationale spoofingdienst Russian Coms offline

De Britse politie heeft de internationale spoofingdienst Russian Coms offline gehaald, die wereldwijd werd gebruikt voor het plegen van bankhelpdeskfraude en andere telefonische oplichting. Via de dienst, die zowel speciale telefoons als webapplicatie bood, zouden meer dan 1,8 miljoen frauduleuze telefoongesprekken zijn gevoerd.

Via de spoofingdienst konden oplichters het telefoonnummer van willekeurige banken meegeven. Daardoor leek het voor slachtoffers alsof ze door hun eigen bank of creditcardmaatschappij werden gebeld. Vervolgens werd slachtoffers gevraagd om geld over te maken of kregen ze te horen dat bijvoorbeeld een 'bankmedewerker' hun betaalpassen kwam ophalen.

In eerste instantie bood Russian Coms alleen een speciaal geprepareerde telefoon aan. Via dit toestel was het alleen mogelijk om gespoofte telefoongesprekken te plegen. De telefoon was daarnaast voorzien van een aantal nepapplicaties, om zo op een gewone smartphone te lijken als het toestel door politie in beslag zou worden genomen. Tevens beschikte het toestel over een app waarmee alle data werd gewist. Een abonnement voor zes maanden kostte zo'n 1600 euro.

Later werd ook een webapplicatie aangeboden, waarvoor 415 euro per maand moest worden betaald. Afgelopen maart werden twee personen aangehouden die ervan worden verdacht de ontwikkelaar en beheerder van het platform te zijn. De dienst was sinds 2021 operationeel en zou zijn gebruikt voor gesprekken naar personen in 107 verschillende landen.