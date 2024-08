Merkenbureau wil voor CrowdStrike parodiesite ClownStrike offline halen

Het internationale merkenbureau CSC Global probeert voor cybersecuritybedrijf CrowdStrike om parodiesite ClownStrike.lol offline te krijgen. CSC had internetbedrijf Cloudflare een klacht gestuurd dat de website het handelsmerk van CrowdStrike schendt. Cloudflare liet vervolgens aan de eigenaar van de parodiesite weten dat het de website binnen 72 uur offline zal halen als de betreffende content niet wordt verwijderd.

De eigenaar van ClownStrike.lol stelt in een reactie dat parodie een erkend 'recht' voor 'fair use' is en hij de betreffende content daarom niet zal verwijderen. Aanleiding voor de website is de wereldwijde computerstoring die CrowdStrike door middel van een defecte update veroorzaakte. Het verzoek van CSC zorgde voor het 'Streisand effect', aangezien het takedownverzoek bovenaan Hacker News kwam te staan.