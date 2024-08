FBI ziet bankhelpdeskfraude met doorgeknipte betaalpassen in VS opduiken

Criminelen die zich voordoen als bankmedewerkers en de betaalpassen van slachtoffers komen ophalen, die telefonisch verzocht zijn om die door te knippen, zijn ook in de Verenigde Staten actief, aldus de FBI. Oplichters passen deze tactiek al enkele jaren toe in Nederland en de werkwijze is nu ook in de VS waargenomen, zo blijkt uit een Public Service Announcement van de FBI (pdf).

Slachtoffers worden eerst gebeld vanaf een telefoonnummer dat van hun bank lijkt te zijn. In werkelijkheid gaat het om een gespooft nummer. De oplichters doen zich voor als bankmedewerker en waarschuwen dat er frauduleuze activiteiten met de rekening hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer wordt dan verteld dat hij een nieuwe betaalpas krijgt en de oude moet doorknippen. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat de chip op de betaalpas intact moet blijven.

Een andere zogenaamde bankmedewerker komt daarna de doorgeknipte betaalpas ophalen. Mocht de pincode nog niet zijn ontfutseld, zal deze tweede oplichter dit via social engineering proberen te doen. Met de chip en pincode wordt vervolgens geld van de rekening van het slachtoffer gestolen. Het is op dit moment volgens de FBI onbekend hoe de oplichters aan de gebruikte persoonlijke informatie komen, zoals naam, adresgegevens en rekeninginformatie.