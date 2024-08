VS klaagt TikTok aan wegens schenden van privacy kinderen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft videoplatform TikTok aangeklaagd wegens het schenden van de privacy van kinderen. Volgens de aanklacht hield TikTok zich niet aan de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), die ouderlijke toestemming vereist voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat TikTok en moederbedrijf ByteDance jarenlang wisten dat kinderen onder de 13 jaar accounts aanmaakten, terwijl TikTok is bedoeld voor gebruikers van boven deze leeftijd. Daarmee zou bewust de COPPA-wetgeving zijn overtreden. Het videoplatform zou ook persoonlijke informatie van deze minderjarige gebruikers hebben verzameld waarmee het gericht kon adverteren, zonder ouders hierover te informeren of toestemming voor te krijgen. Verschillende medewerkers van TikTok zouden hierover ook aan de bel hebben getrokken.

Verder stelt de aanklacht dat TikTok 'backdoors' in het platform had ingebouwd waarmee kinderen de leeftijdscontrole konden omzeilen. Zo was het mogelijk voor kinderen om zonder hun leeftijd op te geven of ouderlijke toestemming te krijgen een account aan te maken. Dit was mogelijk door via third-party diensten zoals Google en Instagram op het platform in te loggen. TikTok noteerde bij dergelijke accounts dat de leeftijd onbekend was.

TikTok biedt ook een speciale TikTok Kids Mode, maar ook in deze 'beschermde versie' bleef het videoplatform in strijd met de COPPA-wetgeving persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, zo gaat de aanklacht verder. TikTok zou ook meer data hebben verzameld dan nodig, zoals informatie over wat kinderen op het platform deden en 'persistent identifiers' om profielen mee te maken. Deze informatie werd vervolgens met derde partijen zoals Facebook en AppsFlyer gedeeld om bestaande Kids Mode-gebruikers die waren gestopt te benaderen het platform weer te gebruiken.

Tevens wordt TikTok beschuldigd van het bemoeilijken voor ouders om de accounts van hun kinderen te verwijderen. Zo werden verwijderverzoeken vaak niet uitgevoerd. TikTok zou ook onnodige hindernissen hebben opgeworpen voor ouderen die de data van hun kinderen verwijderd wilden hebben. De Amerikaanse autoriteiten willen dat TikTok en ByteDance een boete opgelegd krijgen en stoppen met het overtreden van de COPPA-wet.