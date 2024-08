Google Chrome waarschuwt dat het uBlock Origin gaat uitschakelen

Google Chrome waarschuwt gebruikers van uBlock Origin dat het de populaire adblocker binnenkort zal uitschakelen. Dat laat ontwikkelaar Raymond Hill op X en GitHub weten. Aanleiding voor de melding is dat Googles browser stopt met de ondersteuning van extensies die op Manifest V2-gebaseerd zijn. De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest.

Google gaat Manifest V2 vervangen door Manifest V3. Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 minder effectief worden.

Er is geen Manifest V3-versie van uBlock Origin beschikbaar. Vanwege de nieuwe regels lanceerde Hill twee jaar geleden een 'lite' versie van de adblocker genaamd uBO Lite (uBOL). Dit is een beperktere versie van uBlock Origin met minder mogelijkheden. Huidige gebruikers van uBlock Origin zullen niet automatisch naar de lite-versie worden overgezet, omdat er te grote verschillen zijn.

Volgens Hil is het uiteindelijk aan gebruikers of uBO Lite een acceptabel alternatief voor uBlock Origin is. "Het is geen keuze die voor jou wordt gemaakt." Tevens merkt de ontwikkelaar op dat er andere browsers zijn die Manifest V2 blijven ondersteunen, zoals Firefox.