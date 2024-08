Amerikaanse rechter: Google heeft illegaal monopolie met zoekmachine

Google heeft een illegaal monopolie met de eigen zoekmachine, zo heeft een Amerikaanse rechter geoordeeld, zo melden Amerikaanse media. Het techbedrijf gaat tegen het oordeel in beroep. Volgens de rechter gebruikt Google exclusieve deals om een monopolie in stand te houden. Zo betaalt het bedrijf jaarlijks miljarden aan Apple, Samsung, Mozilla en andere partijen om de standaard zoekmachine in browsers en op smartphones te zijn.

Deze deals zijn in strijd met de wet en zorgen voor een ongelijk speelveld, aldus de rechter. "Google is een monopolist, en heeft zich er als één gedragen om diens monopolie te behouden", zo liet de rechter weten. De Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland spreekt van een 'historische overwinning voor het Amerikaanse volk' die de weg vrijmaakt voor innovatie en toegang tot informatie voor alle Amerikanen beschermt.

Rob Bonta, procureur-generaal van de staat Californië, spreekt ook over een historische overwinning en dat die de toon zet voor wat er in de VS wordt toegestaan en wat niet. De rechter heeft nog niet geoordeeld welke maatregelen Google boven het hoofd hangen. Google gaat zoals gezegd in beroep. Daarnaast stelt het techbedrijf in een reactie dat het oordeel laat zien dat het over de beste zoekmachine beschikt.