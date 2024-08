EFF: surveillance pricing bedreigt vrij gebruik van internet

Surveillance pricing, waarbij bedrijven allerlei persoonlijke informatie gebruiken om mensen verschillende prijzen voor precies hetzelfde product te rekenen, bedreigt de mogelijkheid om vrij gebruik van het internet te maken. Dat stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Bij surveillance pricing worden grote hoeveelheden persoonlijke informatie gebruikt, zoals eerder bezochte websites, fysieke locatie en kredietgeschiedenis, om de prijs te voorspellen die iemand bereid is te betalen.

Zo kunnen webshops mensen een hogere prijs rekenen als ze denken dat iemand dat kan veroorloven, bijvoorbeeld als het salaris net is gestort. Of wanneer men dringend iets nodig heeft, zoals in noodgevallen. De EFF stelt dat privacy een mensenrecht is. "Je zou niet moeten worden bespioneerd. Punt. En continue surveillance pricing bedreigt je mogelijkheid om vrijelijk het internet te gebruiken, zonder angst voor de nadelige economische gevolgen."

De Amerikaanse toezichthouder FTC kondigde onlangs een onderzoek aan naar surveillance pricing. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging is hier blij mee, maar stelt dat de belangrijkste tegenmaatregel uitgebreide privacywetgeving is. Dit voorkomt dat bedrijven in de eerste plaats grote hoeveelheden persoonlijke informatie kunnen verzamelen, aldus de EFF. "Bedrijven kunnen geen prijzen gebaseerd op onze persoonlijke informatie rekenen als ze die niet hebben."

Daarbij noemt de EFF als voorbeeld de AVG, dat de nadelige gevolgen van surveillance pricing kan tegengaan. "Wanneer alle bedrijven, groot en klein, de privacy van klanten moeten respecteren, zal surveillance niet langer zorgen voor een competitief voordeel voor de grootste online platforms." Daarbij moet dergelijke wetgeving er ook voor zorgen dat allerlei nieuwe maatregelen worden voorkomen waarbij de persoonlijke informatie van mensen tegen hen wordt ingezet.