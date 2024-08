Britse premier wil gezichtsherkenningstechnologie breder uitrollen

De Britse premier Keir Starmer wil gezichtsherkenningstechnologie breder in het Verenigd Koninkrijk uitrollen. Volgens de premier is de maatregel nodig vanwege de rellen in het land. Starmer wil met de technologie, alsmede door inlichtingen en dataa breder uit te wisselen, de bewegingen van relschoppers beperken. "Net zoals we met voetbalhooligans doen", aldus de premier.

"Lokale inzichten en data zullen worden gebruikt om op nationaal niveau te begrijpen waar deze criminelen opereren, waaronder de Britse Transportpolitie die zal waarschuwen wanneer ze een toename in de verkoop van treinkaartjes zien die gekoppeld kan worden aan gewelddadige ordeverstoringen", zo laat een persbericht van de premier weten.

Via het National Violent Disorder Programme dat vorige week werd aangekondigd wordt ook gekeken naar de bredere inzet van gezichtsherkenningstechnologie. Dat wordt al door sommige Britse politiekorpsen toegepast, maar het plan is om dit breder in de hele VK in te zetten. "Dit houdt in dat criminelen snel gevonden en vervolgd kunnen worden", gaat het persbericht verder. Na een steekpartij in Southport waarbij drie kinderen om het leven kwamen vinden er al enige dagen ongeregeldheden in het land plaats.