13.000 iPads en Chromebooks gewist bij aanval op MDM-leverancier

Bij een aanval op Mobile Guardian, een mobile device management (MDM)-leverancier, zijn zeker dertienduizend iPads en Chromebooks van leerlingen in Singapore gewist. Dat meldt het Singaporese ministerie van Onderwijs. De MDM-oplossing van Mobile Guardian wordt volgens het bedrijf wereldwijd door scholen gebruikt. Het bedrijf kreeg afgelopen weekend met een beveiligingsincident te maken.

De aanvaller gebruikte zijn toegang tot het systeem van Mobile Guardian om 'een klein percentage' van de apparaten af te melden en vervolgens te wissen. Volgens de MDM-leverancier is er geen bewijs dat de aanvaller toegang tot gebruikersdata heeft gekregen. Het Singaporese ministerie van Onderwijs stelt op basis van voorlopig onderzoek dat de iPads en Chromebooks van zo'n dertienduizend leerlingen in Singapore van 26 scholen op afstand door de aanvaller zijn gewist.

Of ook klanten in andere landen zijn getroffen is onbekend. Door de aanval zijn sommige Singaporese leerlingen hun werk kwijtgeraakt, laat Channel News Asia weten. The Straits Times meldt dat sommige kinderen jaren aan notities en opdrachten zijn verloren. Sommige leerlingen maken zich nu grote zorgen over het maken van de examens die eraan komen.

Uit voorzorg heeft het ministerie besloten om de Mobile Guardian MDM-app van alle iPads en Chromebooks te verwijderen. Mobile Guardian heeft vanwege het incident tijdelijkalle diensten uitgeschakeld, om zo verdere ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Hierdoor kunnen gebruikers op dit moment niet op het Mobile Guardian-platform inloggen en hebben leerlingen te maken met beperkte toegang tot hun apparatuur. Hoe het incident bij Mobile Guardian kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt.