Apple maakt omzeilen Gatekeeper op macOS lastiger voor gebruikers

Apple gaat het omzeilen van de Gatekeeper-beveiliging op macOS lastiger voor gebruikers maken. Gatekeeper moet ervoor zorgen dat er alleen vertrouwde software op het systeem draait. Wanneer een gebruiker een app, plug-in of installer van buiten de Mac App Store downloadt, controleert Gatekeeper of de software van een geïdentificeerde ontwikkelaar afkomstig is, door Apple is 'genotarized', geen bekende malware bevat en niet is aangepast.

Mac-gebruikers kunnen Gatekeeper door middel van control-click eenvoudig omzeilen en het bestand in kwestie gewoon uitvoeren. Dit zal in macOS Sequoia niet meer mogelijk zijn, zo heeft Apple aangekondigd. In plaats daarvan moeten gebruikers eerst naar de systeeminstellingen gaan en dan de beveiligingsinformatie van het bestand bekijken voordat het mogelijk is om de software uit te voeren.

Apple roept ontwikkelaars op die software buiten de Mac App Store aanbieden om hun software door Apple te laten notarizen. Via een geautomatiseerd systeem controleert Apple de software op kwaadaardige content en andere zaken. Dit moet gebruikers meer zekerheid over de software geven. Als de software door de controle heen komt krijgt het een 'ticket' waarmee Gatekeeper weet dat het programma is gecontroleerd.