Duitse overheid doet onderzoek naar financiële schade CrowdStrike-storing

De Duitse overheid doet samen met it-brancheorganisatie Bitkom onderzoek naar de financiële schade die de CrowdStrike-storing vorige maand in Duitsland veroorzaakt. Ook in Duitsland zorgde de defecte update van het cybersecurity voor allerlei problemen en uitval. "Dit incident veroorzaakte grootschalige verstoring in verschillende economische sectoren", aldus het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens de overheidsdienst is de schade voor de Duitse economie door een gebrek aan objectieve lastig te schatten. Daarom is er een online onderzoek gestart waar alle Duitse bedrijven die door de storing werden getroffen, zowel direct als indirect, aan kunnen deelnemen. Zo wordt er gevraagd naar de aard van de verstoringen, de directe gevolgen, hoe de situatie werd hersteld en de geschatte financiële schade.

"We maken zelden een it-storing van deze omvang mee, maar het laat duidelijk zien dat onze economie veerkrachtiger moet worden. Bedrijven moeten over noodplannen beschikken, moeten redundante systemen opzetten en geregeld back-ups maken. Het doel van dit onderzoek is om te zien hoe de Duitse economie ervoor staat en hoe ernstig de gevolgen van it-storingen als gevolg van de CrowdStrike-update waren", zegt Bitkom-president Ralf Wintergerst. Deelname aan het onderzoek, dat tot 21 augustus online staat, is volgens het BSI anoniem. Verzekeraar Parametrix schatte de schade door de wereldwijde storing eerder vijftien miljard dollar.