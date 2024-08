Belgisch bedrijf schond AVG met openhouden mailbox ex-werknemer

Een Belgisch bedrijf heeft de AVG geschonden door de mailbox van een ex-werknemer langer dan noodzakelijk na diens ontslag open te houden, zo oordeelt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De werknemer was in zijn functie verantwoordelijk voor het beheer van dertig woningen. Eind 2020 werd hij op staande voet ontslagen omdat de werkgever dacht dat hij verschillende fouten had gemaakt.

Na het ontslag van de werknemer hield de werkgever diens zakelijk e-mailadres actief. Volgens de werkgever was dit nodig om de werkzaamheden aan de opvolger over te dragen en was er daarom sprake van een gerechtvaardigd belang. De maand na zijn ontslag diende de werknemer een verwijderverzoek in. De werkgever gaf daar geen gehoor aan, waarop de ex-werknemer in december 2020 een klacht bij de GBA indiende. De privacytoezichthouder kwam onlangs tot een oordeel.

De GBA stelt dat het e-mailadres van de ex-werknemer persoonlijke data is, aangezien het om informatie gaat voor het identificeren van een persoon. Daarnaast was het adres voor zakelijke doeleinden aangemaakt en zou gezien het beginsel van doelbinding zoals beschreven in de AVG de mailbox moeten worden gesloten na het ontslag van de werknemer. De GBA voegt toe dat de werknemer, voordat de mailbox zou worden gesloten, een automatische reply had moeten activeren waarin werd uitgelegd dat de werknemer niet meer bij het bedrijf werkzaam was en er een ander adres gebruikt moet worden.

De toezichthouder erkende ook dat in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een directeur of iemand die als enige voor iets in de organisatie verantwoordelijk is, een periode van drie maanden acceptabel is. Het Belgische bedrijf in kwestie hield de mailbox van de ontslagen medewerker langer dan vijf maanden open. Volgens de GBA zorgde dit voor een buitensporige impact op de rechten van medewerker, en dan met name het principe van dataminimalisatie.

De GBA komt tot de conclusie dat de werkgever geen gerechtvaardigd belang had en de AVG heeft overtreden. Daarnaast heeft het bedrijf de AVG ook overtreden door geen reactie op het verzoek van de ex-werknemer te geven en dit ook niet uit te voeren. Vanwege de overtredingen kreeg het bedrijf een berisping (pdf). Eind 2020 kreeg een Belgisch bedrijf van de GBA nog een boete van vijftienduizend euro omdat het de e-mailadressen van een ex-werknemer bijna drie jaar na diens ontslag nog steeds niet had afgesloten.