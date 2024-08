CCC slaat alarm over cybercrimeverdrag VN: is surveillanceverdrag

Het cybercrimeverdrag van de Verenigde Naties (VN) vormt een bedreiging voor mensenrechten en de werkzaamheden van cybersecurity-onderzoekers en journalisten, zo stelt de Duitse hackersclub CCC. Vorige week stemde een VN-commissie in met het verdrag. Later dit jaar zal de Algemene Vergadering van de VN over het verdrag stemmen. De CCC roept Europa op om tegen te stemmen.

Al jaren stellen burger- en mensenrechtenbewegingen dat het verdrag onder andere te breed is en allerlei waarborgen mist voor het beschermen van mensenrechten. De kritiek is echter niet meegenomen in de verdragstekst waarover vorige week een akkoord werd bereikt. De CCC spreekt van een 'gevaarlijke misser'. "Het bevat nog steeds brede surveillanceverplichtingen die door VN-leden geïmplementeerd zouden moeten worden, maar zonder dat deze bevoegdheden worden bewaakt door minimale juridische standaarden."

Zo introduceert het uitgebreide bevoegdheden om metadata van telecomverkeer te verzamelen en in real-time communicatie te onderscheppen. De tekst van het verdrag bevat ook geen minimale standaarden voor databescherming, maar juist een uitbreiding van wereldwijde samenwerking tussen opsporingsdiensten en geheime diensten, gaat de CCC verder. "Iedereen die het respecteren van mensenrechten en zelfbeschikking op informatiegebied belangrijk vindt, moet de verdragstekst afwijzen. Deze surveillancegekte moet niet in Europa worden geratificeerd", zegt CCC-woordvoerder Dirk Engling.

Een ander kritiekpunt in de verdragstekst is het ontbreken van duidelijke regels die cybersecurity-onderzoekers en journalisten in staat stellen te werken zonder angst voor repressie. "Journalisten en oppositieleden lopen met name gevaar door de overeenkomst. VN-staten zouden medeplichtig kunnen worden aan de vervolging van journalisten, activisten of dissidenten door gedwongen te worden hun data aan repressieve regimes te verstrekken."