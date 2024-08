Britse ziekenhuizen verzetten 10.000 afspraken wegens ransomware

Wat een ellende. Ben wel benieuwd of hier betaald is. Als er wel betaald is, is het geen reclame voor de betreffende ransomwaredienst (ze waren toch heel klantgericht..?). Als er niet betaald is, dan maakt dit de business case voor wel betalen een stuk sterker. Vreemd overigens dat de dienstverlening rondom bloedtests niet door een andere partij kan worden overgenomen, maar ik kan me voorstellen dat rondom de bloedtransfusies dat wat lastiger is....