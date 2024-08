Belgische politie waarschuwt voor oplichting via malafide QR-codes

De Belgische politie waarschuwt burgers voor oplichting via malafide QR-codes. Zo wordt er gewezen naar valse tickets die tijdens de Olympische Spelen werden aangeboden, waarmee werd geprobeerd om gegevens of geld te stelen. "Met behulp van de camera van je telefoon omzeilen hackers de beveiligingsfilters", aldus de Belgische politie die hierover geen verdere informatie geeft.

Vorige maand meldde het Franse dagblad Ouest-France dat er al meer dan achthonderd strafrechtelijke procedures liepen in verband met valse QR-codes en dat er de voorbije maanden sprake was van 'een aanzienlijke toename' op dit gebied. "Met de Paralympische Spelen die op 28 augustus van start gaan en andere grote evenementen die deze zomer nog moeten plaatsvinden, vragen we je om uiterst voorzichtig te zijn", zo adviseert de Belgische politie.

Burgers krijgen dan ook het advies om kritisch te zijn bij het scannen van QR-codes. "Stickers kunnen bijvoorbeeld over een echte officiële code heen worden geplakt. Denk er ook aan om de URL te controleren die gekoppeld is aan de QR-code. Als deze naar een onofficieel adres lijkt te leiden of fouten bevat, klik er dan niet op."