Burgemeester: overheid te afhankelijk van buitenlandse AI-bedrijven

De Nederlandse overheid is voor AI-toepassingen te afhankelijk van grote buitenlandse techbedrijven en dat is geen wenselijke situatie, want digitalisering is de ruggengraat van de overheid. Dat zegt Sebastiaan van t’Erve, burgemeester van de gemeente Lochem. "Digitalisering is de ruggengraat van de overheid, die ruggengraat wordt steeds belangrijker", zo laat hij tegenover Digitale Overheid weten.

De gemeente Lochem werd in 2019 slachtoffer van een ransomware-aanval, die mede mogelijk was door een "ongelukkig gekozen" gebruikersnaam en wachtwoord. Herstel van de aanval kostte de gemeente 200.000 euro. "Wat begon goed beveiligen en zorgen dat je erbovenop zit, wordt steeds meer een verhaal van compliance: voldoe je aan de regels? Voor mij gaat dit nu nog een laag dieper: het gaat over mensenrechten", aldus van t’Erve.

De burgemeester vindt het zorgelijk dat de ontwikkelingen in AI en algoritmes worden gestuurd door een aantal grote buitenlandse techbedrijven die handelen vanuit een commercieel belang. "Wij als bestuurders en politici moeten ons daar zorgen over maken: zien we eigenlijk wel wat we aan het doen zijn?" Van t’Erve pleit voor meer digitale soevereiniteit op Europees niveau.

"AI is nu een soort toverterm, maar de meeste servers waarop die AI draait staan in China en Amerika. Vinden wij het verstandig dat wij als Nederlanders en als Nederlandse overheid zomaar onze vragen aan een apparaat stellen waarvan we niet weten wat ze aan de achterkant met onze vragen en de antwoorden doen?", merkt de burgemeester op.

"We hebben er jarenlang aan gebouwd om de Europese normen en waarden sterk neer te zetten. Die principes moeten we strak toepassen en dus ook zeggen: het maakt wel degelijk uit waar iets vandaan komt." Van t’Erve wil dan ook dat Europa meer regie pakt in AI-ontwikkelingen.