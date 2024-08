Minister wil dat deel ambtenaren achterblijft op Binnenhof om staatsgeheimen

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wil dat een deel van de ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken achterblijft op het Binnenhof, omdat de computers met staatsgeheimen niet op de tijdelijke locatie beschikbaar zijn. Dat schrijft Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer.

De gemeente Den Haag wil vanwege de brandveiligheid van het Binnenhof dat premier Schoof en zijn ambtenaren van Algemene Zaken vertrekken naar een tijdelijk onderkomen in één van de ministerietorens aan de Haagse Turfmarkt. Dat gaat eind september gebeuren voor alle medewerkers van het ministerie voor wie mogelijk is de vaste werkplek te verhuizen naar een deel van het gebouw van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, meldt de minister.

"In de tijdelijke huisvesting van het ministerie aan de Turfmarkt kan niet per direct worden beschikt over alle benodigde voorzieningen. In het bijzonder zullen de ict-voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden met de hoogst gerubriceerde informatie pas eind van het jaar beschikbaar komen aan de Turfmarkt", schrijft Keijzer verder. "Slechts wanneer en voor zover medewerkers concrete taken uitvoeren waarvoor de hoogst beveiligde ict-voorzieningen noodzakelijk zijn, of wanneer andere veiligheidsoverwegingen daartoe nopen, voeren zij die nog uit aan het Binnenhof."

De minister voegt toe dat vaste werkplekken aan het Binnenhof er alleen nog zijn voor medewerkers van het ministerie waarvan de werkzaamheden volledig en onlosmakelijk verbonden zijn met de locatie aan het Binnenhof. Daarbij doet Keijzer de toezegging dat per dag tijdens kantooruren er niet meer dan zeventig medewerkers van het ministerie aanwezig zijn op het Binnenhof. Of burgemeester Jan van Zanen van Den Haag akkoord gaat met het voorstel is nog niet bekend.