Ivanti verhelpt kritieke kwetsbaarheden in Neurons en Virtual Traffic Manager

Softwarebedrijf Ivanti heeft vandaag beveiligingsupdates uitgebracht voor kritieke kwetsbaarheden in Ivanti Neurons for IT Service Management (ITSM) en Ivanti Virtual Traffic Manager en on-premise klanten worden opgeroepen die meteen te installeren. Neurons for ITSM is een oplossing voor het ondersteunen van helpdesks. Via de kwetsbaarheid in de oplossing (CVE-2024-7569) kan een ongeauthenticeerde aanvaller authenticatiegegevens stelen die in debug-informatie zijn te vinden. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.6.

Ivanti Virtual Traffic Manager is een oplossing voor application delivery en load balancing. Een incorrecte implementatie van een authenticatie-algoritme zorgt ervoor dat een ongeauthenticeerde aanvaller de authenticatie van het beheerderspaneel kan omzeilen om vervolgens zelf een beheerder te kunnen aanmaken. De impact van dit lek (CVE-2024-7593) is beoordeeld met een 9.8. Misbruik is nog niet waargenomen. Wel is voor dit beveiligingslek proof-of-concept exploitcode beschikbaar. Voor twee versies van Virtual Traffic Manager is er een update beschikbaar. Voor vier andere versies verschijnen de patches volgende week. Kwetsbaarheden in oplossingen van Ivanti zijn in het verleden geregeld misbruikt bij aanvallen.