Koolstofleverancier Orion maakt 60 miljoen dollar over naar oplichters

De Luxemburgse koolstofleverancier Orion is het slachtoffer van fraude geworden, waardoor er zestig miljoen dollar naar oplichters is overgemaakt. Dat laat het bedrijf in een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC weten. Volgens de verklaring was een medewerker het doelwit van een 'criminal scheme' waardoor er meerdere transacties naar de rekeningen van 'onbekende derde partijen' werden overgemaakt.

Als gevolg van het incident, en als het niet lukt om het geld terug te halen, houdt Orion rekening met een schadepost van zestig miljoen dollar. De koolstofleverancier geeft geen verdere details, zoals hoe de fraude kon plaatsvinden, maar de omschrijving heeft veel weg van business email compromise (BEC). Hierbij doen criminelen zich bijvoorbeeld voor als leverancier en verzoeken klanten om betalingen naar andere rekeningen over te maken, of wordt de financiële administratie van een aangevallen organisatie verzocht om bepaalde facturen te betalen, waarbij de fraudeurs zich bijvoorbeeld voordoen als directeur.