Franse elektronicaketen LDLC lekt persoonsgegevens 1,3 miljoen klanten

De Franse elektronicaketen LDLC heeft de persoonsgegevens van zo'n 1,3 miljoen klanten gelekt. Het gaat om e-mailadressen, namen, telefoonnummers en fysieke adresgegevens van klanten van de fysieke winkels. De data werd eerder dit jaar buitgemaakt. LDLC liet dit aan klanten weten en deed melding bij de Franse privacytoezichthouder. Hoe het datalek kon plaatsvinden liet de elektronicaketen niet weten.

De gestolen persoonsgegevens werden vervolgens op internet te koop aangeboden. De e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned, zo laat oprichter Troy Hunt weten. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de 1,3 miljoen bij LDLC gestolen e-mailadressen was 63 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.