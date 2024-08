EU kijkt naar gebruik van kunstmatige intelligentie binnen justitiesector

Binnen de EU wordt gekeken naar het gebruik van kunstmatige intelligentie binnen de justitiële sector, zo blijkt uit een verslag van een informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) die onlangs in Boedapest plaatsvond. De JBZ-raad bestaat uit de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten die een aantal keren per jaar vergaderen.

Eind juli kwam de JBZ-raad bijeen in Boedapest en kwam ook de rol en impact van kunstmatige intelligentie in de justitiesector aan bod. Volgens de EU-ministers is het belangrijk om de consequenties van AI voor de justitiële sector te onderzoeken. "Diverse lidstaten gaven aan dat de toepassing van kunstmatige intelligentie in hun justitiële sector nog in een vroeg stadium is. Zo wordt kunstmatige intelligentie ingezet in ondersteunende activiteiten. De toepassing ervan in besluitvorming ligt echter gevoelig. De justitiële sector blijft immers mensenwerk", schrijft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een verslag aan de Tweede Kamer (pdf).

De Europese Commissie riep daarnaast lidstaten op om het gebruik van kunstmatige intelligentie in de justitiesector verder in kaart te brengen. Tevens werd vastgesteld dat het ontwikkelen van nieuwe wetgeving voorlopig niet aan de orde is. "Om kunstmatige intelligentie de aankomende periode in te kaderen, ligt de focus op de implementatie van de Verordening Kunstmatige Intelligentie en het Raad van Europa verdrag over AI, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat", aldus Van Weel.