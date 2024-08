Logius: Verklaring Omtrent Gedrag steeds vaker digitaal geleverd

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt steeds vaker digitaal afgegeven, zo stelt overheidsdienst Logius. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Oorspronkelijk was de VOG alleen in papieren variant verkrijgbaar, maar sinds maart van dit jaar kunnen aanvragers van een VOG ook kiezen voor een digitale levering.

Screeningsautoriteit Justis stuurt het document dan naar de MijnOverheid Berichtenbox van de aanvrager. In totaal hebben al meer dan 160.000 mensen digitaal hun VOG ontvangen. Het aantal stijgt elke maand, aldus Logius. Ging het in mei nog om 33.000 digitale VOG's, dat aantal steeg in juni naar 47.000 gevolgd door ruim 54.000 in juli. "Voor zowel de werkgever als de werknemer is het fijn dat het verwerkingsproces van een digitale levering sneller gaat dan een papieren verzending. Het aantal handelingen ligt lager en de kans op fouten daardoor ook", laat Logius weten.

De digitale versie van de VOG is voorzien van 'onzichtbare, digitale echtheidskenmerken' die de zichtbare echtheidskenmerken op de papieren versie, zoals het watermerk, vervangen. Via de validatietool van de Rijksoverheid op validatie.nl is de digitale VOG door werkgevers op echtheid te controleren. Hiervoor moet het bestand naar de website worden geüpload. "Om fraude te voorkomen is het noodzakelijk dat deze tool gebruikt wordt om de authenticiteit van elke ontvangen digitale VOG vast te stellen", aldus Justis.