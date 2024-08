NIST-encryptiestandaarden moeten aanval quantumcomputer weerstaan

Door Anoniem: Ik herriner me vaag iets over een post quantum encryptiestandaard die gedurende de ontwikkeling was afgezwakt. Ben benieuwd of die ook in dit lijstje zit.

Als u refereert aan het CRYSTALS-Kyber algoritme; FIPS203 is daarop gebaseerd.FIPS204 is gebaseerd op CRYSTALS-Dilithium en FIPS205 op Sphincs+.FIPS206 is gebaseerd op het FALCON algoritme.