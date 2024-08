Rechter veroordeelt katvangers tot terugbetalen van 42.000 euro

De rechtbank Gelderland heeft twee katvangers veroordeeld tot het terugbetalen van 42.000 euro, nadat Knab hun gegevens met het slachtoffer had gedeeld. De klant werd vorig jaar gebeld door een oplichter die zich voordeed als SNS-medewerker en stelde dat 'in verband met hackers' zijn banktegoed in veiligheid moest worden gebracht. Daarbij heeft de klant gegevens van verschillende van zijn bankrekeningen aan de oplichter verstrekt.

Tevens liet de oplichter de klant het programma AnyDesk installeren, waarmee zijn computer op afstand kon worden overgenomen. Met deze toegang en de verstrekte gegevens heeft de aanvaller 42.000 euro van de Knab-rekening van de klant overgeboekt. De klant kreeg de schade niet van de bank vergoed. Wel verstrekte Knab de NAW-gegevens van de twee rekeninghouders waar de 42.000 euro, verdeeld in twee bedragen, naartoe werd overgemaakt.

Via een civiele procedure heeft de Knab-klant vervolgens de 42.000 euro van de twee katvangers gevorderd. "Eén van de katvangers stelde dat hij er geen rekening mee hoefde te houden dat hij het bedrag zou moeten teruggeven, omdat hij niet wist van de frauduleuze praktijken. Daar ging de rechter echter niet in mee. Ook kunnen de katvangers geen beroep doen op het feit dat het geld kortstondig op hun rekening stond. De rechter veroordeelde beide katvangers tot het terugbetalen van de 42.000 euro. Daarnaast moeten ze de proceskosten van de Knab-klant betalen die 5600 euro bedragen.