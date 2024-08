Nieuw-Zeeland gaat Megaupload-oprichter Kim Dotcom aan VS uitleveren

Na een twaalf jaar lang durend juridisch gevecht gaat Nieuw-Zeeland Megaupload-oprichter Kim Dotcom aan de Verenigde Staten uitleveren. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse minister van Justitie vandaag bekendgemaakt, zo melden Nieuw-Zeelandse media. De Amerikaanse autoriteiten hebben om de uitlevering van Dotcom gevraagd omdat hij via Megaupload.com op grote schaal het auteursrecht zou hebben geschonden.

"De gehoorzame Amerikaanse kolonie in de Stille Zuidzee heeft zojuist besloten mij uit te leveren voor wat gebruikers ongevraagd naar Megaupload hebben geüpload en wat auteursrechthebbenden met directe verwijdertoegang direct en zonder vragen konden verwijderen. Maar wat boeit het? Dat is rechtvaardigheid tegenwoordig", aldus Dotcom op X, waar hij ook stelt een plan te hebben. Hij kan namelijk tegen de beslissing in beroep gaan. Het kan dan ook nog jaren duren voordat een eventuele uitlevering plaatsvindt, aldus The New Zealand Herald.