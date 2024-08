SNS-medewerker lichtte klanten op en gebruikte banksysteem voor nevenfunctie

Een helpdeskmedewerker van de SNS Bank heeft twee klanten opgelicht en systemen van de bank gebruikt om zijn eigen zakelijke netwerk uit te breiden. De man was van februari 2022 tot en met augustus 2022 op detacheringsbasis werkzaam bij de bank. Eén van de opgelichte klanten kwam voor hulp langs op het bankkantoor voor het koppelen van een app aan haar bankzaken.

De helpdeskmedewerker liet weten dat hij iets op haar computer zou moeten doen en dat daar op dat moment geen tijd voor was. Hij gaf aan haar die avond, na werktijd, wel te kunnen helpen bij haar thuis. De man kwam bij de klant langs en informeerde haar daar over een bepaalde beleggingsvorm waaraan zij zou kunnen deelnemen. Een week later kwam de SNS-medewerker weer langs bij de klant en begon opnieuw over het investeren.

Twee dagen later kwam de medewerker weer bij de klant op bezoek en heeft toen via verschillende transacties 65.000 euro van de klant naar zijn eigen privé bankrekening overgeboekt. SNS besloot naar aanleiding van een gesprek met de betreffende klant de overboekingen te annuleren. De volgende dag liet SNS aan de medewerker weten dat zijn contract per direct werd beëindigd.

Op dezelfde dag is de man naar de woning van de klant gegaan en maakte haar het verwijt dat hij zijn baan door haar was kwijtgeraakt. Tevens heeft hij haar opnieuw proberen te overtuigen om een geldbedrag in te leggen. Dit keer weigerde de klant. Op basis van onderzoek naar de mailbox van de SNS-medewerker ontdekte de bank ook een andere klant die door de medewerker was opgelicht.

Aan deze klant had de helpdeskmedewerker beloofd te investeren in cryptovaluta. In totaal maakte de klant bijna 100.000 euro over naar de rekening van de SNS-medewerker. De bank heeft deze klant vergoed. Daarnaast heeft ook deze klant aangifte tegen de medewerker gedaan. De medewerker wilde het geld gebruiken voor de aanschaf van een woning. Daarnaast verklaarde de medewerker dat hij de banksystemen had gebruikt om zijn eigen zakelijke netwerk uit te breiden. Hij had zijn nevenfunctie als vennoot bij een VOF echter niet gemeld bij de bank.

"Verweerder gebruikte niet alleen de systemen van de bank voor zijn nevenactiviteiten maar benaderde ook klanten van de bank en haalde hen op een listige manier over om grote geldbedragen naar zijn privérekening over te maken", aldus Stichting Tuchtrecht Banken. "Verweerder heeft in onderhavige zaak calculerend gedrag vertoont. Van berouw, zelfinzicht of enig bewustzijn is niets gebleken." De man heeft een beroepsverbod van drie jaar gekregen, wat de maximale duur is. In het vonnis staat niet vermeld om welke bank het gaat, maar de NOS meldt dat het SNS betreft.