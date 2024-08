Stichting wil dat toezichthouders Telegram dwingen content offline te halen

Stichting Offlimits, Expertisecentrum Online Misbruik, heeft bij verschillende toezichthouders een klacht ingediend om Telegram te dwingen strafbare content offline te halen, zoals bangalijsten. De klacht is verstuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument en Markt, en ook naar de Belgische toezichthouders omdat Telegram een wettelijk vertegenwoordiger in België heeft aangewezen als contactpersoon.

Daarnaast is de klacht ook aan de Europese Commissie geadresseerd, die toezicht houdt op alle platforms die maandelijks meer dan 45 miljoen gebruikers hebben. "Telegram trekt criminaliteit aan doordat ze gebruikers anonimiteit biedt en zichzelf onbereikbaar houdt bij klachten. Het wordt tijd dat Telegram in de pas van de Europese rechtsregels gaat lopen. Te lang hebben autoriteiten en toezichthouders gedoogd dat Telegram niet meewerkt. Nu moet er worden ingegrepen", zegt Otto Volgenant, advocaat van Offlimits.

Volgenant voegt toe dat de toezichthouders Telegram stevige sancties kunnen opleggen. "Boetes, dwangsommen en als het nodig is zelfs afsluiting van Telegram. Ik ben ervan overtuigd dat afgedwongen kan worden dat Telegram zich aan de regels gaat houden." Offlimits had eerder het Openbaar Ministerie gevraagd om een officieel bevel naar Telegram te sturen om rondgaande bangalijsten te verwijderen. "Daar werd geen opvolging aan gegeven, omdat Telegram volgens het OM toch geen gehoor zou geven aan zo’n bevel", aldus de stichting.

"Privacy is een grondrecht en kan alleen maar gewaarborgd worden als handhaving effectief is", stelt advocaat Ina Brouwer. "Daarom staat samenwerking van Europese toezichthouders ook centraal in de Europese regelgeving, want de online wereld kent geen grenzen. Bij ernstige overtredingen zoals bij Telegram zou iedere toezichthouder meteen alarm moeten slaan, niet alleen in eigen land maar ook naar de collega-toezichthouders in Europa en de Europese commissie. Dan kan er effectief worden opgetreden. "