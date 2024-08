VeraCrypt waarschuwt gebruikers voor kwetsbare XTS master key

Er is een nieuwe versie van encryptiesoftware VeraCrypt verschenen die gebruikers waarschuwt voor een kwetsbare XTS master key. In de waarschuwing staat dat de master key van het versleutelde volume kwetsbaar voor een aanval is die de dataveiligheid compromitteert. Vervolgens worden gebruikers opgeroepen een nieuw versleuteld volume aan te maken en daar alle data naar toe te verplaatsen.

In de waarschuwing staat geen verdere informatie over het soort aanval. Naast de detectie van kwetsbare XTS master keys zijn in VeraCrypt 1.26.13 ook verschillende andere aanpassingen doorgevoerd. Het gaat daarbij ook om specifieke fixes voor de Windows-, Linux-, macOS- en FreeBSD-versies. VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma gebaseerd op het populaire TrueCrypt waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt. Via de software is het mogelijk om harde schijven te versleutelen, maar ook losse versleutelde containers te maken.