Den Haag niet akkoord met achterblijven ambtenaren wegens staatsgeheimen

De gemeente Den Haag is niet akkoord met het plan van minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) om wegens de toegang tot staatsgeheimen een aantal ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken op het Binnenhof achter te laten. Dat heeft de Haagse burgemeester Van Zanen vandaag bekendgemaakt (pdf).

De gemeente Den Haag wil vanwege de brandveiligheid van het Binnenhof dat premier Schoof en zijn ambtenaren van Algemene Zaken vertrekken naar een tijdelijk onderkomen in één van de ministerietorens aan de Haagse Turfmarkt. Volgens Keijzer is het nodig dat tot zeventig ambtenaren per dag op het Binnenhof achterblijven, omdat de computers met toegang tot staatsgeheimen niet op de tijdelijke locatie beschikbaar zijn.

"In de tijdelijke huisvesting van het ministerie aan de Turfmarkt kan niet per direct worden beschikt over alle benodigde voorzieningen. In het bijzonder zullen de ict-voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden met de hoogst gerubriceerde informatie pas eind van het jaar beschikbaar komen aan de Turfmarkt", aldus Keijzer eerder deze maand. "Slechts wanneer en voor zover medewerkers concrete taken uitvoeren waarvoor de hoogst beveiligde ict-voorzieningen noodzakelijk zijn, of wanneer andere veiligheidsoverwegingen daartoe nopen, voeren zij die nog uit aan het Binnenhof."

"Hoewel wij ons realiseren dat het opleggen van een last onder dwangsom de nodige consequenties heeft voor de werkprocessen van het Ministerie van AZ, geven de ingediende zienswijzen ons, mede gelet op de brief van de brandweer van 15 augustus 2024, geen aanleiding om af te zien van ons voornemen", schrijft Van Zanen in een brief aan de gemeenteraad (pdf). "Wij blijven bij ons standpunt dat de belangen van het Ministerie van AZ en het Rijksvastgoedbedrijf niet zwaarwegend genoeg zijn om, in weerwil van de door de brandweer geconstateerde (brand)veiligheidsrisico’s, te berusten in een voortdurend gebruik van het Binnenhofcomplex."

Het ministerie heeft nu tot 18 september de tijd om alle ambtenaren naar de nieuwe locatie te verhuizen. Hierna gaat de gemeente handhaven en zal een dwangsom van 100.000 euro per week opleggen, met een maximum van 1 miljoen euro. De Haagse partij Hart voor Den Haag stelde de burgemeester onlangs nog schriftelijke vragen over de verhuizing. "Zijn er plannen om te investeren in het verbeteren van alternatieve locaties die zowel de veiligheid van staatsgeheimen als de persoonlijke veiligheid van de premier en de medewerkers van AZ kunnen waarborgen?" Van Zanen heeft die vragen nog niet beantwoord (pdf).