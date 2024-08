Google aangeklaagd voor miljoenenschade door frauduleuze crypto-app

Google is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor een frauduleuze app in de Google Play Store waardoor de klager naar eigen zeggen meer dan vijf miljoen dollar verloor. De malafide app zou drie maanden na de fraude pas door Google uit de Play Store zijn verwijderd. Volgens The Block ging het om de app Yobit Pro. De klager investeerde 4,6 miljoen dollar via deze crypto-app. Toen de app aangaf dat ze 7 miljoen dollar had wilde de klager het geld opnemen.

Vervolgens kreeg de klager het bericht dat ze 500.000 dollar 'belasting' moest betalen, wat de vrouw ook deed. Nadat de app om een aanvullende twee miljoen dollar vroeg besefte ze dat er iets mis was. Verder stelt de vrouw dat ze via WhatsApp werd bedreigd nadat ze had geweigerd de twee miljoen dollar te betalen. De klager informeerde het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), dat de klacht naar Google doorstuurde. Volgens de klacht zou Google de app pas drie maanden later hebben verwijderd.

De aanklacht stelt verder dat bijna dertienduizend mensen de malafide app hebben geïnstalleerd, waarvan er zeker vijf ook werden opgelicht. De klager zegt dat ze de app alleen had geïnstalleerd omdat ze dacht dat Google malafide apps in de Play Store weert. Als onderdeel van de rechtszaak heeft ze een schadevergoeding van minimaal vijf miljoen dollar geëist.