Europese Commissie dreigt financiering vrije software stop te zetten

De Europese Commissie dreigt de financiering van vrije software stop te zetten wat het einde van allerlei vrije softwareprojecten kan betekenen en het lastiger maakt om alternatieven voor Amerikaanse big tech te ontwikkelen, zo waarschuwt de Free Software Foundation Europe (FSFE). Sinds 2018 is het Next Generation Internet (NGI) initiatief onderdeel van het Horizon Europe programma. Via dit programma worden in de EU allerlei projecten en initiatieven gefinancierd.

Via het NGI-initiatief zijn de afgelopen jaren meer dan vierhonderd vrije softwareprojecten gefinancierd. Een groot deel daarvan zou een alternatief kunnen zijn voor bestaande marktoplossingen, aldus onderzoek. In de plannen voor Horizon Europe 2025 wordt het NGI echter niet meer vermeld. Hierdoor zullen allerlei vrije softwareprojecten zonder essentiële financiering komen te zitten, aldus de FSFE.

"Financiering is een belangrijk onderdeel van het laten groeien van nieuwe vrije software technologieën, en maakt vaak het verschil of een vrije softwareproject kan overleven, succesvol wordt of als abandonware eindigt", zo stelt de FSFE. De organisatie maakt zich dan ook zorgen over de toekomst van veel vrije softwareprojecten. De begrotingsplannen van Brussel zijn echter nog niet definitief en de FSFE roept mensen op om zowel EC-voorzitter Ursula von der Leyen als de lidstaten op te roepen om ook de komende jaren financiering voor het NGI veilig te stellen.

Digitale soevereiniteit

Het Franse CNLL , Conseil National du Logiciel Libre, slaat ook alarm over de plannen. De belangenbehartiger voor Franse opensourcebedrijven wijst naar het belang van het NGI in het kader van digitale soevereiniteit. "Afhankelijkheid van technologieën en technologische infrastructuur van buitenlandse mogendheden kan privacy van gebruikers, dataveiligheid en technologische autonomie in gevaar brengen. Deze afhankelijkheid ondermijnt economische afhankelijkheid, maakt Europa kwetsbaar voor buitenlandse intimidatie en verstoring van logistieke ketens. Het bedreigt democratie via datamanipulatie en surveillance en tast vertrouwen van het publiek in de integriteit van verkiezingsprocessen aan."