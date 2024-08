GroenLinks-PvdA wil opheldering staatssecretaris over aanpak Telegram

GroenLinks-PvdA wil opheldering van staatssecretaris Struycken voor Rechtsbescherming over de aanpak van Telegram. Aanleiding voor de Kamervragen van GroenLinks-Kamerlid Mutluer zijn klachten die Stichting Offlimits bij verschillende toezichthouders over Telegram heeft ingediend. De stichting wil dat toezichthouders Telegram dwingen om strafbare content offline te halen, zoals bangalijsten.

"Deelt u de mening van Offlimits dat het “uitblijven van actie vanuit de overheid [tegen Bangalijsten op Telegram] onbegrijpelijk en onacceptabel” is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en welke actie is dan tot nu toe wel door toezichthouders ondernomen?", vraagt Mutluer aan Struycken. De staatssecretaris moet ook duidelijk maken over welke juridische instrumenten de betreffende toezichthouders en Europese Commissie beschikken om handhavend tegen Telegram te kunnen optreden.

"Zijn deze instrumenten effectief om er voor te kunnen zorgen dat de bangalijsten van Telegram verdwijnen? Zo ja, waarom is daar dan nog geen gebruik van gemaakt? Zo nee, waarom niet en welke instrumenten zijn nog wel beschikbaar om handhavend te kunnen optreden?", vraagt het GroenLinks-Kamerlid verder.

Als laatste vraagt Mutluer of de staatssecretaris het ook vindt dat als er niet handhavend tegen Telegram kan worden opgetreden dat dan betekent dat Telegram en vergelijkbare berichtendiensten en internetsites voortaan vrij spel hebben om strafbare content te verspreiden en dat dan het grondrecht op een persoonlijke levenssfeer niet meer gewaarborgd kan worden.

"Zo ja, deelt u dan ook de mening dat dit onaanvaardbaar is en wat gaat u doen om er voor te zorgen dat er wel handhavend kan worden opgetreden? Zo nee, waarom niet", wordt de Kamervraag afgesloten. "Nog steeds staan de namen van Utrechtse studenten in bangalijsten op Telegram. De toezichthouders lijken machteloos toe te kijken. Er moet wat gebeuren om deze slachtoffers eindelijk te helpen. Ik wil opheldering en vooral actie van staatssecretaris Rechtsbescherming Struycken", schrijft Mutluer op X. Struycken heeft drie weken om met een reactie te komen.