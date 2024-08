Na drie jaar nieuwe editie van hackermagazine Phrack online verschenen

Na drie jaar is er een nieuwe editie van het bekende hackermagazine Phrack online verschenen. Het gaat om de 71ste editie die sinds gisterenavond online staat. Al sinds 1985 verschijnt Phrack op onregelmatige basis. De vorige editie kwam uit in oktober 2021. In de inleiding haalt de redactie van het hackermagazine uit naar de 'ongeteste, onderontwikkelde en niet-houdbare technologie' die wordt opgedrongen.

"Veel van deze nieuwe en spannende ideeën voegen steeds meer ondoorzichtige abstractielagen toe. Ze beloven ons de toekomst, maar brengen ons steeds verder weg van het kennen van onze eigen mogelijkheden en behoeften", aldus de Phrack-redactie. "Het is eenvoudig om dit soort ideeën te verkopen. Wat niet eenvoudig is, is iets te maken dat zowel praktisch als duurzaam is."

De Phrack-redactie waarschuwt dat wanneer het lastiger wordt gemaakt om iets te weten, we dichterbij een 'information dark age' komen. Zo wordt het steeds lastiger gemaakt om informatie op internet te benaderen. Niet alleen is goede informatie lastiger te vinden, maar het wordt ook overstemd door slechte informatie. "Er zijn steeds meer prikkels om belangrijke middelen te controleren en er geld voor te vragen, en om rotzooi te verspreiden die op zijn best nutteloos en op zijn slechtst schadelijk is."

Volgens de Phrack-redactie is het goed dat er nog hackers zijn. "Voor elk rookgordijn dat ons zicht vertroebelt, helpen hackers om de situatie op te helderen. Voor elke nieuwe walled garden die wordt opgetrokken, vinden hackers er een pad omheen. Voor elk nieuw slot dat op onze eigen ideeën en culturele artefacten wordt geplaatst, vinden hackers manieren om ze te bevrijden. Hackers proberen te begrijpen wat buiten hun perspectief ligt. Hackers richten zich op wat echt en wat hier is."

De introductie van de 71ste Phrack-editie wordt afgesloten met de volgende paragraaf: "Hacking is zowel een copingmechanisme als een survival skill. Het vertegenwoordigt de top van ons kunnen als mensen om te ontdekken hoe we de tools die we hebben, op welke manier dan ook, kunnen gebruiken om te doen wat we moeten doen. Hacking zorgt voor gelijke kansen, is een gemeenschappelijk dialect, een kracht die in ieder van ons aanwezig is. Het heeft de kracht om de wereld te vormen tot een plek waarin we willen leven."