Ransomwaregroep claimt aanval op Nederlandse supermarktketen Boni

De criminelen achter de Akira-ransomware claimen dat ze de Nederlandse supermarktketen Boni hebben aangevallen, waarbij zestien gigabyte aan data zou zijn buitgemaakt. Het zou gaan om financiële gegevens, persoonlijke data en interne bedrijfsbestanden. De ransomwaregroep maakte de aanval vorige week op de eigen website bekend.

Tegenover Distrifood en het ANP stelt Boni dat aanvallers toegang tot een deel van de computersystemen hebben gekregen, maar of er ook data is buitgemaakt wil de supermarktketen niet zeggen. Verdere details over de aanval, zoals hoe die kon plaatsvinden en wat de schade precies is, zijn ook niet gegeven.

De FBI kwam afgelopen april nog met een waarschuwing voor de Akira-ransomware (pdf). Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst maken de aanvallers vooral gebruik van kwetsbaarheden in Cisco's vpn-oplossing om toegang tot organisaties te krijgen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van het remote desktop protocol (RDP), spearphishing en gecompromitteerde inloggegevens.